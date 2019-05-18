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Курц предложил президенту провести новые выборы в парламент Австрии

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в субботу, 18 мая, что предложил федеральному президенту страны Александеру Ван дер Беллену провести в стране новые выборы в парламент после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

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«Сегодня я предложил федеральному президенту провести досрочные новые выборы в Австрии, при этом в максимально быстрые сроки», — приводит его слова «РИА Новости».

Штрахе объявил об отставке ранее 18 мая. Вице-канцлер подозревается в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Свидетельствующая об этом видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.

При этом отмечается, что разговор Штрахе (лидер Австрийской партии свободы) и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сам Штрахе заявил, что женщина на видео является гражданкой Латвии, а не России. Австрийская прокуратура начала проверку.

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