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Вице-канцлер Австрии объяснил скандальное видео с его участием

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Фото: Global Look Press/Leopold Nekula/VIENNAERPORT
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, объявивший об отставке со своего поста, прокомментировал скандальную видеозапись, на которой он предположительно запечатлен вместе с россиянкой Аленой Макаровой. По его словам, женщина на видео является гражданкой Латвии, а не России.

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Он подчеркнул, что к его заместителю по АПС Йоханну Гуденусу, который тоже есть на видео, обратились две женщины, интересовавшиеся охотничьим поместьем его семьи. Вице-канцлер уточнил, что на тот момент Гуденус находился в подавленном состоянии из-за смерти отца.

«Предположительно латвийская гражданка ЕС рассказала, что хочет с дочерью переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции», — приводит слова Штрахе «РИА Новости».

Штрахе объявил об отставке ранее 18 мая. Вице-канцлер подозревается в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней помощь с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт. Свидетельствующая об этом видеозапись попала в распоряжение немецких изданий Spiegel и Sueddeutsche Zeitung.

При этом отмечается, что разговор Штрахе (лидер Австрийской партии свободы) и россиянки происходил, когда политик еще не был вице-канцлером. На видео заметно, что все участники встречи находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Австрийская прокуратура начала проверку.

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