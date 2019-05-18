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СМИ сообщили о сроках выборов в парламент Австрии после отставки вице-канцлера

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Фото: Global Look Press/Eibner-Pressefoto
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После отставки из-за скандала вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе досрочные выборы в парламент страны могут пройти в июле или сентябре 2019 года. Об этом сообщает Австрийское агентство печати (АРА) со ссылкой на источники в правительстве.

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Отмечается, что сейчас в ведомстве федерального канцлера во главе с канцлером и лидером Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем идет обсуждение вариантов сотрудничества коалиционного правительства.

Однако функционеры АНП и Австрийской партии свободы пока не могут найти компромисса по министерским портфелям. О решениях по поводу выхода из политического кризиса, как ожидается, вечером 18 мая будет соответствующее заявление канцлера Курца.

Ранее сообщалось, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке после публикации СМИ скандальной видеозаписи, на которой он якобы запечатлен вместе с россиянкой Аленой Макаровой. Согласно опубликованным германскими СМИ видео, женщина вела переговоры, с помощью которых могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свoбоды, лидером которой является Штрахе.

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