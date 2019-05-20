Австрийская партия свободы объявила о выходе из правительства

Министры от Австрийской партии свободы (АПС) объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца.

Это произошло в связи с предложением канцлера отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля, который является членом АПС, передает «Газета.ру». Ранее в отставку был отправлен вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе.

Причиной ухода стало видео, снятое скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии и что встреча ни к чему не привела. После инцидента австрийский президент Александер Ван дер Беллен согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам Курц при этом отказался от альянса с АПС.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.