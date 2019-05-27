Партия Курца побеждает на выборах в Европарламент в Австрии

Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца побеждает в Австрии на выборах в Европарламент. Предварительные результаты объявил глава МВД страны Экарт Ратц.

Партия побеждает с результатом в 35,4% голосов. Это лучший результат в истории АНП. По предварительным данным, они получат семь депутатских кресел в Европарламенте, пишет «РИА Новости».

Также отмечается, что на втором месте Социал-демократическая партия Австрии с результатом в пять мандатов, на третьем с тремя креслами Австрийская партия свободы. Партия «Зеленые» получит два мандата, а либеральная партия NEOS один мандат.

Ранее представитель Европарламента рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы. ЕП — законодательный и представительный орган Евросоюза, избираемый гражданами стран-членов ЕС напрямую.