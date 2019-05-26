Прямой эфир

Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Националисты и евроскептики могут при условии их альянса получить 113 мандатов (15%) по итогам выборов в Европарламент (ЕП). Об этом свидетельствует предварительный прогноз голосования, опубликованный на сайте ЕП в воскресенье, 26 мая.

Гонка поражений: европейские выборы поменяют расклад сил в ЕС
Традиционным партиям в Европарламенте придется договариваться с набравшими авторитет популистами

Крайне правая националистическая фракция «Европа свобод и наций» (большинство ее членов представляют французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен), по предварительным данным, заработает 57 мест (7,6%), правоконсервативная евроскептическая «Европа за свободу и демократию» — 25 (7,5%).

При этом на первое место выходит крупнейшая в ЕС правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Она может получить 173 места (23%), за ней следует «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» — 147 мандатов (19,6%). Таким образом, этим политическим силам пока не удается сформировать большинство в ЕП, им понадобится коалиция с другими фракциями.

Третье место, по предварительным данным, получает «Альянс либералов и демократов за Европу». В общей сложности в Европарламент избирают 751 депутатов.

Ранее представитель ЕП рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы.

ЕП — законодательный и представительный орган Евросоюза, избираемый гражданами стран-членов ЕС напрямую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опросы показали лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент
В Европарламенте рассказали о рекордной явке на выборы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017