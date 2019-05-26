Стали известны предварительные результаты голосования в Европарламент

Националисты и евроскептики могут при условии их альянса получить 113 мандатов (15%) по итогам выборов в Европарламент (ЕП). Об этом свидетельствует предварительный прогноз голосования, опубликованный на сайте ЕП в воскресенье, 26 мая.

Крайне правая националистическая фракция «Европа свобод и наций» (большинство ее членов представляют французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен), по предварительным данным, заработает 57 мест (7,6%), правоконсервативная евроскептическая «Европа за свободу и демократию» — 25 (7,5%).

При этом на первое место выходит крупнейшая в ЕС правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Она может получить 173 места (23%), за ней следует «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» — 147 мандатов (19,6%). Таким образом, этим политическим силам пока не удается сформировать большинство в ЕП, им понадобится коалиция с другими фракциями.

Третье место, по предварительным данным, получает «Альянс либералов и демократов за Европу». В общей сложности в Европарламент избирают 751 депутатов.

Ранее представитель ЕП рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы.

ЕП — законодательный и представительный орган Евросоюза, избираемый гражданами стран-членов ЕС напрямую.