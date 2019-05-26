Опросы показали лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент

По данным опросов, на выборах в Европарламент во Франции лидирует крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. За нее отдали голоса 24,2% избирателей, сообщила социологическая служба Elabe.

Ближайший конкурент партии, движение «Республика на марше», получила 22,4% голосов, передает ТАСС.

Явка на выборы в стране, по данным социологов, составила 52%.

Ранее представитель Европарламента рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы.