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Опросы показали лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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По данным опросов, на выборах в Европарламент во Франции лидирует крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен. За нее отдали голоса 24,2% избирателей, сообщила социологическая служба Elabe.

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Ближайший конкурент партии, движение «Республика на марше», получила 22,4% голосов, передает ТАСС.

Явка на выборы в стране, по данным социологов, составила 52%.

Ранее представитель Европарламента рассказал журналистам, что в среднем по ЕС явка на выборы составила 51%, это рекордный показатель за последние годы.

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