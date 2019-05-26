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Выборы в Европарламент начались в Германии

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Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Выборы в Европарламент, а также выборы в парламент федеральной земли Бремен начались в Германии. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung в воскресенье, 26 мая.

В голосовании участвует 41 партия, в том числе блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии, партия «зеленых», Левая партия, Свободная демократическая партия, партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) и др.

По результатам выборов Германия направит в Европарламент 96 депутатов. Среди вероятных победителей, по данным опросов, может оказаться блок ХДС/ХСС. Отмечается, что в поддержку блока высказались 30%, что на 5,5 пункта меньше результата прошлых выборов в 2014 году.

Избирательным правом в федеральной земле Бремен обладают 478 тыс. человек. По опросам, социал-демократы могут получить 24,5%, что на 8,3% меньше, чем на прошлых выборах в 2015 году.

Также голосование проводится в местные органы власти нескольких регионов Германии. По их итогам можно будет сделать вывод об отношении населения к политике немецкого федерального правительства.

Ранее 26 мая стало известно, что число политиков, официально объявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, увеличилось до семи.

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