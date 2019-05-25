Директор Эрмитажа оценил решение Беглова идти на выборы губернатора Петербурга

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал решение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова баллотироваться на пост главы города. Своим мнением он поделился с «Известиями» 25 мая.

«Это человек, который относится к категории совершенно петербургских людей, который любит и ценит Петербург. Он работал в Петербурге и в районе, и в городе, он уже был исполняющим обязанности губернатора», — рассказал он.

Пиотровский добавил, что Беглов является человеком одновременно и спокойным, и решительным.

«Он умеет руководить, умеет спокойно воспринимать разные сложности, умеет находить правильные решения, одновременно сочетая в себе человека и аппаратного, и просто интеллигентного руководителя», — отметил он.

О решении Беглова баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга стало известно ранее 25 мая. О своих планах он объявил на встрече с общественностью Курортного района города.

22 мая члены Общественной палаты (ОП) Санкт­­-Петербурга единогласно предложили Александру Беглову принять участие в выборах губернатора города. Как отметил тогда председатель комиссии ОП Александр Ватагин, за последние шесть месяцев уровень взаимодействия палаты и городского правительства приобрел иное качество.

В конце января Беглов заявил, что среди приоритетных направлений развития Северной столицы является запуск нового инвестиционного цикла, совершенствование предпринимательского климата и наращивание экспорта. Он также отметил важность возвращения уникального стиля Санкт-Петербурга как историческому центру, так и новым районам наряду с созданием современной городской среды и переходом к «умным» технологиям.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся 8 сентября 2019 года.