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Число кандидатов на пост премьер-министра Британии увеличилось до семи

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Фото: REUTERS/ Hannah McKay
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Число британских политиков, которые открыто заявили о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.

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Последней о своих намерениях заявила бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом со страниц воскресной британской газеты Sundy Times. По ее словам, она обладает уверенностью в своих силах и опытом для того, чтобы повести страну в светлое будущее. Также она дала понять, что в случае ее победы страна покинет Евросоюз со сделкой или без сделки в октябре, пишет ТАСС.

Ранее о желании возглавить Консервативную партию Великобритании заявили: министр здравоохранения и соцзащиты Мэтт Хэнкок, экс-глава британского МИДа Борис Джонсон, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, парламентарий Грэм Брейди и бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб.

24 мая Мэй со слезами на глазах назвала дату своей отставки — 7 июня. По словам Мэй, больше всего она жалеет о том, что не смогла довести до конца процедуру выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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