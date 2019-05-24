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В Совфеде назвали Терезу Мэй аутсайдером

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала политиком-аутсайдером из-за своей недальновидности. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее 24 мая Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Это также означает и отставку с поста премьера, но Мэй продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока не выберут нового лидера партии.

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«Результатом деятельности Мэй, умудрившейся поссориться буквально со всеми, стали реальные риски экономической катастрофы для Великобритании», — сказала сенатор Ковитиди.

Ранее руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева назвала в беседе с «Известиями» основных фаворитов на пост премьер-министра. Ими считаются действующий глава МВД Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

Накануне газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров сообщила, что Мэй планирует объявить о своей отставке уже 24 мая. При этом МИД Великобритании эту информацию опровергал.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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