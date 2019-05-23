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МИД Великобритании опроверг скорую отставку Мэй

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Британское министерство иностранных дел опровергло информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в эфире Sky News сообщил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

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По его словам, Мэй останется на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на начало июня. «Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно», — заявил Хант.

Ранее 23 мая The Times сообщила со ссылкой на источники в кабинете министров, что Мэй объявит о своей отставке 24 мая из-за непринятия правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из ЕС. Издание уточнило, что объявление об отставке может прозвучать после встречи премьера с председателем парламентского Комитета 1922 года, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии, Грэмом Брэди.

Трамп прибудет в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II 3–5 июня.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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