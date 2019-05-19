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Мэй анонсировала «смелое предложение» британским депутатам по Brexit

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Фото: Global Look Press/Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «смелом предложении» для членов парламента в качестве пакета мер по улучшению Brexit.

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«Когда проект соглашения о выходе страны из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, он представит новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, как я считаю, может получить новую поддержку», — написала Мэй в статье, опубликованной Sunday Times.

Премьер также добавила, что правительство рассмотрит детали внесенных изменений на следующей неделе.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Четвертое голосование запланировано на июнь.

Референдум, по итогам которого большинство британцев поддержали выход страны из ЕС, состоялся в июне 2016 года.

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