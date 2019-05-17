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Глава лейбористов признал провал переговоров c консерваторами по Brexit

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Фото: ТАSS/ Barcroft Media/Amer Ghazzal
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Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин сообщил о провале переговоров с консерваторами по вопросам выхода страны из Евросоюза. Как сообщает в пятницу, 17 мая, BBC News, дискуссия продолжалась почти шесть недель, однако партиям не удалось преодолеть разногласия.

При этом Корбин назвал переговоры детальными и конструктивными, добавив, что они «зашли настолько далеко, насколько возможно».

Главное разногласие между двумя партиями касается возможности создания таможенного союза с ЕС. Лейбористы выступают за его создание, консерваторы же хотят согласовывать отдельные торговые сделки с разными странами, что невозможно в едином союзе.

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27 марта лидер консерваторов Тереза Мэй пообещала уйти с поста главы партии и премьер-министра Великобритании, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом, касающуюся выхода из ЕС. Теперь, по данным BBC News, ей придется уйти в отставку, если голосование по Brexit в очередной раз провалится.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Четвертое голосование запланировано на июнь.

В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, в ходе которого большинство подданных королевства проголосовали за выход страны из ЕС. 25 ноября 2018 года Европейский совет одобрил соглашение по Brexit и постановил обеспечить вступление договора в силу 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение британских законодателей, чего пока так и не произошло.

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