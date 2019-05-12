Прямой эфир
Сюжет:

Британцы намерены поддержать партию Brexit на выборах в Европарламент

0
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit на выборах в Европарламент.

Дважды отложенный «развод»: на каких условиях Брюссель перенес Brexit
Теперь на повестке стоит вопрос участия Британии в европейских выборах

Такие данные следуют из опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian. На втором месте находится Лейбористская партия (21%), на третьем — Партия либеральных демократов (12%).

Находящуюся у власти Консервативную партию, согласно опросу, поддерживают лишь 11% респондентов. Следом идут Зеленая партия Англии и Уэльса (8%) и Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP, 4%).

Шотландская национальная партия (4%) и выступающая за сохранение Великобритании в ЕС независимая группа Change UK (3%) замыкают рейтинг.

22 мая Великобритании, по всей видимости, придется участвовать в выборах в Европарламент, если власти страны успеют согласовать условия выхода из ЕС.

Если этого не произойдет, а голосование не будет проведено, то Соединенное Королевство должно будет покинуть Евросоюз 1 июня.

Ранее сообщалось, что партия Brexit примет участие в выборах в Европарламент, где будет бороться за независимость Великобритании от ЕС. Партию возглавляет Найджел Фараж, которого считают правым популистом.

С 1999 года он является членом Европарламента от округа Юго-Восточная Англия. В 2006–2009 и 2010–2016 годах Фараж возглавлял объединявшую жестких евроскептиков UKIP. 11 мая он скрылся с места ДТП в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФБР интересуется связями Фаража с Трампом и Россией
Экс-лидер Партии независимости Великобритании выступал за выход страны из Евросоюза
Экс-советник Трампа намерен организовать правый фонд для конкуренции с Соросом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017