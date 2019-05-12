Британцы намерены поддержать партию Brexit на выборах в Европарламент

Более трети жителей Великобритании (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit на выборах в Европарламент.

Такие данные следуют из опроса Opinium, опубликованных в газете The Guardian. На втором месте находится Лейбористская партия (21%), на третьем — Партия либеральных демократов (12%).

Находящуюся у власти Консервативную партию, согласно опросу, поддерживают лишь 11% респондентов. Следом идут Зеленая партия Англии и Уэльса (8%) и Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP, 4%).

Шотландская национальная партия (4%) и выступающая за сохранение Великобритании в ЕС независимая группа Change UK (3%) замыкают рейтинг.

22 мая Великобритании, по всей видимости, придется участвовать в выборах в Европарламент, если власти страны успеют согласовать условия выхода из ЕС.

Если этого не произойдет, а голосование не будет проведено, то Соединенное Королевство должно будет покинуть Евросоюз 1 июня.

Ранее сообщалось, что партия Brexit примет участие в выборах в Европарламент, где будет бороться за независимость Великобритании от ЕС. Партию возглавляет Найджел Фараж, которого считают правым популистом.

С 1999 года он является членом Европарламента от округа Юго-Восточная Англия. В 2006–2009 и 2010–2016 годах Фараж возглавлял объединявшую жестких евроскептиков UKIP. 11 мая он скрылся с места ДТП в Великобритании.