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В Британии началась демонстрация сторонников Brexit

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Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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В британском городе Сандерленд началась акция протеста сторонников Brexit, которые выступают против изменения сроков выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом в субботу, 16 марта, сообщает агентство Associated Press.

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Отмечается, что участие в демонстрации принимают от 100 до 200 человек. Они обвиняют власти Британии в «предательстве воли народа», а также выкрикивают лозунг «Примите демократию».

По данным агентства, к акции протеста также присоединился лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж.

12 марта во время голосования в палате общин британские депутаты во второй раз отвергли условия сделки с Брюсселем по Brexit. На следующий день парламентарии отказались поддержать сценарий выхода Великобритании из Европейского союза без предварительных договоренностей.

14 марта члены палаты общин поддержали предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня текущего года.

Недовольство законодателей, в частности, вызывает механизм «бэкстоп», в соответствии с которым Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

По Белфастскому соглашению 1998 года между ними не должно быть физической границы. Однако некоторых британских политиков это не устраивает, потому что это означает «неполный» выход из Европейского союза.

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