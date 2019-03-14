ЕК заявила о необходимости единогласного одобрения переноса Brexit

Решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза должно быть принято единогласным решением всех 27 стран объединения, заявили в Еврокомиссии (ЕК).

14 марта члены палаты общин британского парламента (нижняя палата) поддержали предложение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня текущего года.

«Мы принимаем к сведению сегодняшнее голосование. Запрос о продлении статьи 50 (Лиссабонского договора) требует единогласного решения всех 27 стран-членов», — цитирует ТАСС заявление ЕК.

12 марта во время голосования в палате общин британские депутаты во второй раз отвергли условия сделки с Брюсселем по Brexit. На следующий день парламентарии отказались поддержать сценарий выхода Великобритании из Европейского союза без предварительных договоренностей.

Недовольство законодателей, в частности, вызывает механизм «бэкстоп», в соответствии с которым Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

По Белфастскому соглашению 1998 года между ними не должно быть физической границы. Однако некоторых британских политиков это не устраивает, потому что это означает «неполный» выход из Европейского союза.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали его. 25 ноября 2018 года Европейский совет одобрил соглашение по Brexit и постановил обеспечить вступление в силу договора 30 марта 2019 года. Однако прежде документ должен получить одобрение британских законодателей, чего пока не произошло.