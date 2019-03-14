Парламент Великобритании отверг второй референдум о Brexit

Британский парламент отверг поправку о переносе даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок при условии проведения второго референдума о Brexit, пишет в четверг, 14 марта, Daily Mail.

Против поправки, которая была внесена бывшим депутатом от Консервативной партии Сарой Вулластон, являющейся членом независимой парламентской группы, высказались 334 депутата, 85 поддержали.

Если парламентарии до 20 марта одобрят соглашение об условиях Brexit, то кабмин направит Брюсселю запрос о так называемой технической отсрочке даты выхода страны из ЕС до 30 июня.

Всего депутаты обсудят четыре поправки. Так, одна из них предполагает наделение палаты общин правом на продвижение процесса по Brexit с целью устранения сложившейся тупиковой ситуации. Парламентарии рассчитывают заручиться поддержкой большинства в отношении принимаемых решений.

Два других документа призывают не соглашаться с очередным планом премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС, но при этом указывают на недопустимость Brexit без сделки с Брюсселем.

12 марта во время голосования в палате общин британские депутаты вновь отвергли условия сделки с Евросоюзом по Brexit. На следующий день парламентарии проголосовали против выхода Соединенного Королевства из ЕС без предварительных договоренностей.

Парламент уже дважды отверг предложенный Мэй вариант сделки с Брюсселем. Недовольство законодателей, в частности, вызывает механизм «бэкстоп», в соответствии с которым Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

По Белфастскому соглашению 1998 года между ними не должно быть физической границы. Однако некоторых британских политиков это не устраивает, потому что это означает «неполный» выход из Европейского союза.