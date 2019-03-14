Достучаться до ЕС: Лондон требует отложить Brexit

Палата общин 14 марта провела заключительное на этой неделе голосование по Brexit. После того, как парламент отверг соглашение Терезы Мэй и сценарий выхода из Евросоюза без сделки, у депутатов остался один вариант — просить Брюссель перенести дату развода с ЕС с 29 марта. Если за следующие пять дней депутаты все-таки одобрят сделку премьер-министра, то Лондон запросит техническую отсрочку до 30 июня. Если же этого не произойдет, то речь пойдет о переносе Brexit на более длительный срок. В итоге за эту инициативу высказались 412 человек, против — 202 . В Евросоюзе уже заявили, что готовы пойти Лондону навстречу и отложить Brexit, однако для этого британцы должны предоставить веские доводы — будь то проведение второго референдума или досрочных выборов. Как заявили опрошенные «Известиями» британские депутаты в Европарламенте, откладывание этого развода может быть чревато тем, что Британия «завязнет» в Союзе надолго.

Политический лимб

Отказ от сделки Терезы Мэй и Brexit без соглашения привели Лондон в подвешенное состояние и предопределили исход третьего голосования: с перевесом в 210 голосов депутаты одобрили продление сроков в статье 50 Лиссабонского договора, согласно которой страна должна покинуть ЕС спустя два года после уведомления о выходе – то есть 29 марта 2019 года.

Тереза Мэй до последнего отстаивала сделку, которая уже дважды с треском провалилась в Палате общин. 14 марта премьер предложила до 20 марта провести новое голосование по ее проекту. Как сказала Мэй, короткое техническое продление переговоров на два-три месяца будет возможно, только если сделку одобрят. В противном случае Британии понадобится больше сдвинуть срок, а это значит, что страна будет участвовать в майских выборах в Европарламент и, как следствие, «застрянет» в ЕС.

Перед голосованием спикер парламента Джон Беркоу допустил к голосованию четыре поправки: перенести дату выхода для второго референдума, провести дебаты по альтернативным вариантам Brexit, дать Палате общин самостоятельно найти сценарий, который бы устроил большинство, а также запретить Терезе Мэй вносить ее сделку на голосование еще раз.

брексит Политик консервативной партии Великобритании Джон Беркоу Фото: REUTERS

Ни одна из поправок не прошла. В итоге депутаты решили, что если до 20 марта парламент все-таки поддержит соглашение Терезы Мэй, то правительство запросит у Евросоюза техническую отсрочку до 30 июня 2019 года. Если до следующей среды сделка одобрена не будет, то речь пойдет о более длительном переносе, для которого Британия должна будет предоставить ЕС веские основания. Таким образом, Лондон смирился с тем, что никаких переговоров с Брюсселем об изменениях соглашения больше не будет.

Учитывая, что сделку Терезы Мэй депутаты отвергли уже дважды, вероятность того, что это не произойдет в третий раз, ничтожно мала. Поэтому стоит говорить о более длительном сроке переноса, который несет свои риски . Как заявил «Известиям» независимый британский депутат в Европарламенте Стивен Вулф, сдвиг Brexit может быть чреват тем, что усилия последних трех лет, начиная с референдума о выходе 2016 года, окажутся бессмысленными, и страна покинет Евросоюз еще не скоро.

— Поездки Терезы Мэй в Брюссель за уступками в последние месяцы были лишь имитацией диалога, — считает Стивен Вулф.

Брексит Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встречи в Брюсселе Фото: REUTERS/Yves Herman

Эту точку зрения поддерживают и некоторые североирландские политики, для которых тема Brexit звучит более болезненно, чем для остальных британцев. На кону стоит судьба границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Согласно Белфастскому соглашению, 20 лет назад установившему мир в регионе, она должна быть открыта. Выход Британии из ЕС приведет к восстановлению пограничного контроля, и это загоняет страну в тупик.

— Мы не против продления сроков, однако хотели бы знать, какова цель такого шага, — сказала «Известиям» депутат Европарламента от ирландского движения «Шинн Фейн» Мартина Андерсон. — Судя по тому, что происходит сейчас, они (члены правительства. — «Известия») просто хотят выиграть время, чтобы избавиться от своих обязательств (по Белфастскому соглашению. — «Известия»).

Чего ждать от Евросоюза?

Теперь Лондон должен отправить в Брюссель официальный запрос об отсрочке. Затем все будет зависеть от того, одобрит ли Евросоюз этот запрос. Соответствующее решение европейские лидеры примут на саммите, который пройдет 21-22 марта в сердце ЕС.

Единой позиции в Брюсселе нет. Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая в Европарламенте, задался вопросом, а для чего вообще продлевать сроки, если переговоры завершены и никаких изменений в соглашение вносить не будут. По его словам, сейчас главная задача британцев — сказать, чего они хотят от будущих отношений с Евросоюзом.

Вместе с тем глава Евросовета Дональд Туск накануне третьего голосования заявил, что на грядущем саммите он обратится к европейским лидерам «с призывом быть открытыми для длительного продления, если Великобритания сочтет необходимым переосмыслить свою стратегию по Brexit». Учитывая, что любая из 27 стран может заблокировать это «длительное продление», а руководители национальных правительств высказываются куда более категорично по ситуации с Brexit, чем евробюрократы, вопрос остается открытым.

Брексит Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Rob Pinney

Как рассказал «Известиям» Стивен Вулф, наиболее подходящим вариантом для Еврокомиссии было бы продление Brexit на два года.

— Что сейчас делает ЕС, так это выжидает либо всеобщие британские выборы, либо приход нового премьер-министра, либо второй референдум (по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза. — «Известия»), — объяснил евродепутат.