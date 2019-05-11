Глава партии Brexit сбежал с места ДТП в Великобритании

Глава партии Brexit Найджел Фараж скрылся с места ДТП в Великобритании.

Как сообщила газета The Sun 10 мая, инцидент произошел в графстве Кент. По данным издания, Фараж врезался в легковой автомобиль владельца местного паба.

По словам потерпевшего, за рулем Range Rover политика находился шофер, а в его машине — годовалый ребенок. Отмечается, что никто не пострадал, передает «Газета.ру».

При этом знакомый с владельцем паба Фараж «взял сумку из багажника и ушел по проселочной дороге бог знает куда, даже не оглянувшись».

Ранее сообщалось, что партия Brexit Фаража примет участие в выборах в Европарламент 23 мая и будет бороться за независимость Соединенного Королевства от ЕС.

Фараж, которого в Великобритании считают правым популистом, с 1999 года является членом Европейского парламента от округа Юго-Восточная Англия. В 2006–2009 и 2010–2016 годах он возглавлял объединявшую жестких евроскептиков Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP).