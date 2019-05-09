Названа дата экстренного саммита ЕС после выборов в Европарламент

Евросоюз проведет экстренный саммит после выборов в Европарламент 28 мая. Об этом сообщил 9 мая канцлер Австрии Себастьян Курц после неформального саммита ЕС.

«Да», — цитирует ТАСС ответ Курца на соответствующий вопрос журналистов.

Предстоящие выборы в Европарламент (23–26 мая) и смена власти в институтах ЕС являются одной из главных тем нынешнего саммита в Сибиу.

Ранее 9 мая бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Европейский союз легче ликвидировать и создать снова, чем развивать в нынешнем виде.

По его мнению, необходимо составить список 10 обязанностей, под которыми каждая страна, снова пожелавшая вступить в ЕС, должна подписаться, а также 10 прав, которые будут им гарантированы.