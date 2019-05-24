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В Кремле прокомментировали заявление Мэй об отставке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за процессами, сопровождающими выход Британии из Евросоюза. Об этом он сообщил 24 мая.

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«Мы с большим вниманием наблюдаем за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются и на самой Британии, и на Евросоюзе. Это обосновано тем, что ЕС является нашим главным партнером. Мы заинтересованы в стабильном и независимом партнере», — рассказал Песков.

При этом он добавил, что работа премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на ее должности приходится на непростой период в отношениях России и Британии.

Мэй объявила о своей отставке ранее 24 мая. Отмечается, что она уйдет с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня. Вместе с тем она покинет и должность премьер-министра страны.

По словам главы британского правительства, она сделала все, что могла, чтобы осуществить выход королевства из Евросоюза.

Накануне газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров сообщила, что Мэй планирует объявить о своей отставке уже 24 мая. При этом МИД Великобритании эту информацию опровергал.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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