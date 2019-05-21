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Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

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Фото: Global Look Press/Wiktor Szymanowicz
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit. Об этом она заявила 21 мая, выступая с речью о выходе Британии из Евросоюза, передает агентство «РИА Новости».

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«Мы впишем в текст вводной части к соглашению с ЕС, что парламент получит право проголосовать по второму референдуму. Но сторонникам второго референдума нужно сначала поддержать соглашение, а уже ко второму чтению представить свою позицию коллегам по парламенту», — рассказала она.

Мэй добавила, что парламент получит также возможность проголосовать за различные варианты будущих торговых отношений с ЕС.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Четвертое голосование запланировано на июнь.

Референдум, по итогам которого большинство британцев поддержали выход страны из ЕС, состоялся в июне 2016 года.

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