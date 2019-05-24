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Мэй назвала дату своей отставки

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии 7 июня. Соответствующее объявление она сделала в пятницу, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне.

Это означает, что Мэй автоматически покинет и пост премьер-министра страны.

По словам главы британского правительства, она сделала всё, что могла, чтобы осуществить выход королевства из Евросоюза.

«Я сделала всё от меня зависящее, чтобы убедить депутатов поддержать эту сделку (по Brexit. — Ред.)… К сожалению, я не преуспела», — цитирует Мэй The Guardian.

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