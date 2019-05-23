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The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Британский премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, объявить об этом она может уже в пятницу, 24 мая, пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров.

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Как уточняет издание, объявление об отставке может прозвучать в пятницу после встречи премьера с председателем парламентского Комитета 1922 года Грэмом Брэди.

«Она рассчитывала, что должна сделать последний шаг, но, если это невозможно, значит, она сходит с дороги», — цитирует РБК одного из соратников Мэй.

Многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке после ее обещания депутатам, которое она сделала 21 мая, что они смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат сделку о выходе из Евросоюза.

После этого 22 мая лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом объявила об отставке. В письме, направленном Терезе Мэй, она пояснила, что не поддерживает решение о втором референдуме, поскольку, по ее мнению, такая возможность может привести к «опасным разногласиям».

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

Комитет 1922 года объединяет всех членов консервативной фракции в палате общин, когда консерваторы находятся в оппозиции, или тех членов этой фракции, которые не входят в состав правительства, когда консервативная партия находится у власти.

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