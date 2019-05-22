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Лидер британской палаты общин подала в отставку

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Лидер палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом ушла в отставку в связи с курсом страны на выход из Евросоюза.

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Об этом она сообщила в среду, 22 мая, в Twitter, опубликовав письмо, адресованное британскому премьер-министру Терезе Мэй.

По ее словам, «второй референдум может привести к опасным разногласиям, и я не поддерживаю правительство, которое добровольно пойдет на такую уступку».

21 мая Мэй представила новую сделку по Brexit, в которую были включены 10 пунктов в виде уступок с целью заполучить поддержку со стороны палаты общин.

В частности, она пообещала, что депутаты получат право высказаться по вопросу проведения повторного референдума, однако для этого им придется одобрить соглашение.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Четвертое голосование запланировано на июнь.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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