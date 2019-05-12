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Мэй сыграла в футбол после совета научиться побеждать у тренера «Ливерпуля»

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Фото: twitter.com/Theresa May
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла с детьми в футбол во время визита в город Мейденхед 11 мая. Соответствующую видеозапись она опубликовала в Twitter.

Мэй рассказала, что провела в избирательном округе «прекрасный» день, в рамках которого посетила местную женскую футбольную команду.

Во время встречи с командой премьер назвала прошедшую неделю исторической для английского футбола, указав на успех «Ливерпуля», «Тоттенхэма», «Челси» и «Арсенала».

По ее мнению, выход четырех британских клубов в финалы еврокубков — Лиги Чемпионов и Лиги Европы — вдохновляет детей, взрослых и премьер-министров.

9 мая лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в ходе заседания Палаты общин посоветовал Мэй учиться побеждать у главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Корбин имел в виду безуспешные переговоры Мэй по Brexit с Евросоюзом, передает RT.

«Я думаю, что победа «Ливерпуля» над «Барселоной» показывает, что когда все говорят, что все кончено, европейская оппозиция победила, время на исходе, пора принять поражение — на самом деле можно добиться успеха, если сплотиться», — парировала Мэй.

7 мая «Ливерпуль» разгромил испанскую «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0. При этом первая игра в Барселоне закончилась победой испанской команды — 3:0.

11 апреля лидеры стран — членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились о переносе Brexit на 31 октября. Премьер-министр Великобритании заявила, что если британские депутаты примут соглашение об условиях выхода королевства из ЕС в первые недели мая, то Brexit состоится 1 июня.

Если парламентарии не сумеют договориться по поводу сделки, Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент, которые запланированы на 23–26 мая.

В июне 2016 года состоялся референдум, по итогам которого большинство британцев поддержали выход страны из ЕС. Соответствующее соглашение Лондона и Брюсселя должно было вступить в силу 30 марта 2019 года после ратификации документа королевством, но этого пока не произошло.

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