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Клубы одной страны впервые сыграют в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Фото: REUTERS/David Klein
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Впервые в истории клубы одной страны сыграют в финалах футбольных турниров Лига чемпионов и Лига Европы.

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Они будут представлять Великобританию. При этом сразу три команды базируются в Лондоне. До нынешнего сезона три команды из одного национального чемпионата девять раз выходили в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Финалисты Лиги Европы определились 9 мая. «Арсенал» по сумме двух встреч прошел испанскую «Валенсию» (3:1, 4:2), а «Челси» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта», вырвав победу в серии пенальти (1:1, 1:1 — 4:3), передает «Газета.ру».

8 мая стало известно, что в финале Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые обыграли испанскую «Барселону» (0:3, 4:0) и голландский «Аякс» (0:1, 3:2).

Ранее в еврокубках проходило два финала с участием английских команд. В финале Кубка УЕФА в 1972 году «Тоттенхэм» победил «Вулверхэмптон» (2:1, 1:1), а в московском финале Лиги чемпионов в 2008 году «Манчестер Юнайтед» по пенальти переиграл «Челси» (1:1, 6:5).

Финал Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет 29 мая в Баку, а финал Лиги чемпионов — 1 июня в Мадриде. Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун ранее заявил, что победу в Лиге чемпионов одержит «Ливерпуль».

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