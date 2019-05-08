«Ливерпуль» отыграл четыре мяча у «Барселоны» и вышел в финал ЛЧ

Английский «Ливерпуль» разгромил «Барселону» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0. Первая игра в Барселоне закончилась победой испанской команды — 3:0. В составе «Ливерпуля» дублями отметились Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги.

Английский клуб в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В прошлом году команда проиграла мадридскому «Реалу» (1:3). Всего на счету английского клуба пять побед в турнире.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» (Нидерланды) и «Тоттенхэм» (Англия). Первый матч завершился гостевой победой голландцев со счетом 1:0, передает «Газета.ру».

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун ранее заявил, что победу в Лиге чемпионов одержит «Ливерпуль».