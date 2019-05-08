Прямой эфир

«Ливерпуль» отыграл четыре мяча у «Барселоны» и вышел в финал ЛЧ

0
Фото: REUTERS/Phil Noble
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
На высшем уровне: Голодец поддержала проведение финала ЛЧ в Петербурге
Россия готова во второй раз в истории принять решающий матч самого престижного еврокубка

Английский «Ливерпуль» разгромил «Барселону» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0. Первая игра в Барселоне закончилась победой испанской команды — 3:0. В составе «Ливерпуля» дублями отметились Джорджиньо Вейналдум и Дивок Ориги.

Английский клуб в девятый раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В прошлом году команда проиграла мадридскому «Реалу» (1:3). Всего на счету английского клуба пять побед в турнире.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» (Нидерланды) и «Тоттенхэм» (Англия). Первый матч завершился гостевой победой голландцев со счетом 1:0, передает «Газета.ру».

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун ранее заявил, что победу в Лиге чемпионов одержит «Ливерпуль».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болельщики «Ливерпуля» потребовали дисквалифицировать Месси
Игрок ФК «Тоттенхэм» Кейн пропустит три месяца из-за травмы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017