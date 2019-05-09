Месси разрыдался в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля» в ЛЧ

Капитан «Барселоны» Лионель Месси разрыдался в раздевалке после разгромного поражения от «Ливерпуля».

Ответная встреча полуфинала Лиги чемпионов завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба. Как пишет издание Marca, 31-летний аргентинец также отказался общаться с журналистами после игры.

Кроме того, в аэропорту у него случился конфликт с болельщиками, передает «Газета.ру». Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде. Соперником «Ливерпуля» стал лондонский «Тоттенхэм».

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун ранее предположил, что победу в турнире одержит «Ливерпуль».