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Месси разрыдался в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля» в ЛЧ

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси разрыдался в раздевалке после разгромного поражения от «Ливерпуля».

Ответная встреча полуфинала Лиги чемпионов завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба. Как пишет издание Marca, 31-летний аргентинец также отказался общаться с журналистами после игры.

Кроме того, в аэропорту у него случился конфликт с болельщиками, передает «Газета.ру». Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде. Соперником «Ливерпуля» стал лондонский «Тоттенхэм».

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун ранее предположил, что победу в турнире одержит «Ливерпуль».

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