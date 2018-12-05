Не мудрствуя лукаво

Получение «Золотого мяча» Лукой Модричем не означает окончательного заката эры превосходства в мировом футболе португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Эксперты уверены, что люди, голосовавшие при выборе лучшего футболиста в Европе 2018 года, не изменили общий подход к оценке номинантов, а просто отталкивались от результатов прошедшего летом в России чемпионата мира. Модрич, являющийся капитаном и главным лидером сборной Хорватии, был признан лучшим игроком мундиаля, а его национальная команда смогла дойти до финала турнира.

Хорватский футболист стал первым за 11 лет игроком, выигравшим «Золотой мяч» в противостоянии с Роналду и Месси. В предыдущий раз это сделал бразилец Кака в 2007 году. При этом Лионель и Криштиану тогда еще не являлись звездами первой величины. В эпоху их доминирования никто так и не смог составить им конкуренцию в борьбе за приз вплоть до этой недели.

— Успех Модрича — это ни в коем случае не закат эпохи Роналду и Месси, — поделился мнением с «Известиями» экс-тренер академии мадридского «Реала» Дмитрий Черышев. — Просто так сложились обстоятельства в конкретном году. Сборная Хорватии показала интересную и качественную игру на ЧМ в России, а Модрич, впрочем, как и всегда, был лидером команды. Блестяще проявлял себя хорват и на клубном уровне в составе «Реала» на протяжение всего сезона. Всё это в совокупности и заставило голосовавших сделать выбор не в пользу Месси и Роналду. Модрич заслужил эту награду.

Абсолютное превосходство

В 2018 году Модрич преуспел на всех фронтах. Весной он был ключевым игроком мадридского «Реала» и вместе с Роналду принес клубу третью подряд победу в Лиге чемпионов. А летом не хватавшая ранее звезд с неба сборная Хорватии под предводительством Луки дошла до финала чемпионата мира, проходившего в России. По итогам мундиаля хавбек был признан лучшим футболистом турнира.

— Модрич здорово выглядел на протяжении всего сезона, — заявил «Известиям» двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбе. — Сначала он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, затем провел выдающийся чемпионат мира. По итогам мундиаля он заслуженно стал лучшим игроком турнира и с тех пор стал считаться одним из главных фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

Нынешний сезон для 33-летнего хорватского полузащитника уже седьмой в «Реале». Всего в составе «галактикос» он выиграл четыре Лиги чемпионов, один чемпионат Испании, один Кубок Испании, три Суперкубка Европы и четыре клубных чемпионата мира.

— Лука — образец того, как за счет таланта и характера можно сделать себе имя на самом высоком уровне, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер мадридского «Атлетико» Хавьер Агирре. — Он и раньше отлично играл за сборную и клубы, но в «Реале» ему нужно было закрепиться среди звезд уровня Роналду, Гарета Бэйла, Анхеля Ди Марии, Сами Хедиры. Поначалу было непросто, но уже со второго сезона Модрич утвердился в качестве одного из ключевых футболистов команды и стал незаменимым при всех главных тренерах «Королевского клуба», в том числе Карло Анчелотти и Зинедина Зидана.

Всемирную известность Модрич получил еще в конце 2000-х годов, когда выступал за лондонский «Тоттенхэм», а в составе сборной Хорватии выходил в четвертьфинал чемпионата Европы 2008 года.

— Модрич являлся лидером «Тоттенхэма» и настоящим украшением английской премьер-лиги тех лет, — вспоминает в разговоре с «Известиями» бывший футболист и тренер сборной Англии Стюарт Пирс. — Уже тогда был виден его потенциал как игрока топ-клуба. Во многом благодаря ему «шпоры» впервые в своей истории попали в Лигу чемпионов и дошли до четвертьфинала турнира.

Надежда на Головина и Черышева

Последним россиянином, претендовавшим на «Золотой мяч», был Андрей Аршавин. В 2008 году, когда гегемония Роналду и Месси только начиналась, обладатель Кубка УЕФА, Суперкубка Европы в составе «Зенита» и бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сорной России оказался в десятке лучших.

— Аршавин был последним российским футболистом, сумевшим в полной мере реализовать свой талант на международной арене, — подчеркнул Агирре. — А для борьбы за «Золотой мяч» надо что-то выиграть в Европе на клубном уровне, чего у ваших команд давно не случалось, и здорово сыграть на чемпионате мира или Европы. Сборная России в 2018 году прекрасно выступила на мундиале, но это был в большей степени командный успех, чем результат действий отдельных личностей. Хотя такие футболисты, как Денис Черышев и Александр Головин показали себя с хорошей стороны. Если они закрепятся в Европе и станут стабильно показывать высокий уровень в зарубежных лигах, то в будущем могут войти и в число претендентов на индивидуальные призы.

Роналду и Месси помешали сборные

Криштиану Роналду, несмотря на выигранную вместе с Модричем Лигу чемпионов в составе «Реала», провел неоднозначный год. После девяти лет выступлений в столице Испании он перешел в туринский «Ювентус» и не сразу адаптировался в незнакомом для себя чемпионате Италии. А на чемпионате мира сборная Португалии вылетела в 1/8 финала. Не лучше в России шли дела и у Месси. К поражению от Франции (3:4) на аналогичной стадии добавились слухи о конфликте лидера сборной Аргентины с ее главным тренером Хорхе Сампаоли. В составе «Барселоны» Лео выиграл все титулы внутри Испании — чемпионат и Кубок. Но вновь потерпел фиаско в Лиге чемпионов.

— Думаю, что Криштиану и Лионель по-прежнему демонстрирует содержательный футбол, — резюмировал Черышев. — То, что в этот раз они не получили «Золотой мяч», произошло преимущественно потому, что сборная Хорватии довольно далеко прошла на чемпионате мира. Если бы на ее месте оказалась Аргентина или Португалия, то «Золотой мяч» в этом году мог достаться кому-то из тех, кому он вручался на протяжение последних 11 лет. В этом году именно Модрич был наиболее стабилен и успешен, поэтому и стал лучшим.

За период с 2008 по 2017 гг. Роналду и Мессии выигрывали «Золотой мяч» по пять раз — это является рекордом. Представители СССР становились лучшими в Европе трижды. Это были Лев Яшин (1963), Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

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