Бой на мячах: почему Лука Модрич стал лучшим футболистом года

Хорватский футболист Лука Модрич собрал за последний год все значимые индивидуальные трофеи в мировом футболе. Минувшей ночью уроженец деревушки Затон прервал 10-летнюю гегемонию португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, отобрав у них «Золотой мяч» — награду, которая вручается лучшему футболисту года, играющему в Европе. «Известия» разбирались в причинах феноменального успеха веселого хорвата.

На церемонии награждения скромный полузащитник мадридского «Реала» улыбался и признался, что готов поменять свои личные призы на золото чемпионата мира, которое досталось минувшим летом сборной Франции. В этом весь Модрич.

«Я бы с радостью обменял все индивидуальные награды на звание чемпиона мира. Тем не менее сам факт выхода в финал этого турнира невероятен для такой маленькой страны, как Хорватия, — заявил футболист, посвятивший очередной личный успех испанцам Хави, Иньесте и голландцу Уэсли Снейдеру, которые в разные годы также претендовали на «Золотой мяч», но... Месси и Роналду достигли невероятного уровня за последние 10 лет, но и другие заслуживали это звание: Хави, Иньеста или Снейдер. Поэтому им я также посвящаю эту победу».

Парень с парковки

«Однажды я получил звонок от сотрудника «Коловаре»(гостиница в городе Обровац, построенная для хорватских беженцев-боснийцев, в которой семья Модричей прожила семь лет. — «Известия»). Он предложил взглянуть на мальчишку, регулярно пинавшего мяч возле стен и разбившего немало стекол», — рассказал в одном из интервью Йосип Байло, президент клуба «Задар», в котором Лука делал первые шаги в футболе. Смотр будущей звезды мирового футбола прошел на парковке и первые впечатления от Модрича были неоднозначные.

«Он был очень худым и маленьким для своего возраста, но в нем сразу было видно что-то особенное. Хотя мы и не мечтали, что Лука потом вырастет звездой», — вспоминал Байло.

О тех непростых временах Модрич предпочитает не говорить. «Мне было всего 6. Время тогда было действительно трудное. Я плохо его помню, но и не особо хочу вспоминать. Война сделала меня сильнее, но я не хочу, чтобы она преследовала меня всю жизнь, но и не хочу забывать о ней».

Всю жизнь семьи Модричей перевернуло декабрьское утро, когда дед Модрича, в честь которого назвали Луку, вышел на поляну пасти скот, но домой так и не вернулся. Когда родные бросились на поиски, то обнаружили его уже мертвым. Спешные сборы спасли семейство Модричей. Спустя несколько часов их дом подожгли.

Фото: Getty Images/Alex Livesey Лука Модрич

Первые годы проживания в Оброваце были тяжелыми: денег у семьи едва хватало лишь на то, чтобы сводить концы с концами. Стипе Модрич, механик по профессии, вынужден был пойти на войну, чтобы заработать ремонтом военной техники хотя бы какие-то деньги. Впрочем, ради увлечения юного Луки все были готовы ужаться. Футболки и бутсы Стипе покупал сыну всегда, а первые щитки выстрогал из дерева. Правда, позже будущий звезда «Реала» признался, что эту историю чуть приукрасили.

Уже в академии «Задара», судьба свела Модрича с Томиславом Башичем. Это знакомство во второй раз перевернуло жизнь худого мальчика. Башич, которого Лука называл своим вторым папой, опекал всех ребят, как своих родных детей. Футбольное поле окружали холмы, с которых было удобно кидать гранаты, поэтому часто приходилось прятаться в укрытие. «Футбол был нашим побегом от реальности», — вспоминал те времена Башич.

Башич смог устроить десятилетнему Модричу просмотр в любимом сплитском «Хайдуке», но хрупкого и маленького парнишку отправили домой. Первой его мыслью было повесить бутсы на гвоздь, но Башич сумел отговорить мальчика. Спустя полгода «Задар» встретился с «Хайдуком» на турнире в Италии, на котором Лука проявил себя во всей красе, но даже его великолепная игра не переубедила тренеров «Хайдука».

Спустя пять лет неугомонный Башич решил предпринять еще одну попытку, отправив Луку к главным конкурентам «Хайдука» — загребскому «Динамо», благо в клубе работал старый товарищ Томислава Здравко Мамич. Последний согласился взять Модрича даже без просмотра. Так Лука оказался в стане главного врага любимого клуба, как спустя годы окажется в стане другого врага другого любимого клуба — «Барселоны».

Мечты сбываются

Дальше в жизни Модрича была аренда в боснийский клуб «Зриньски», где Лука прошел хорошую школу жизни и получил опыт большого футбола, а также научился использовать свои главные плюсы: быстроту ног, баланс тела и сумасшедшее видение поля. И закрутилось... Личные награды сменялись командными: перейдя на правах аренды в хорватский «Интер», он привел клуб к серебряным медалям чемпионата Хорватии. В двадцать Лука вернулся в загребское «Динамо», где расцвел во всей красе. «Динамо» стало чемпионом, выиграло Кубок, а сам Лука удостоился звания лучшего футболиста Хорватии. Сезоном спустя хорват довел свой клуб до четвертьфинала Кубка УЕФА. Вопрос попадания в состав европейского гранда с того момента был лишь вопросом времени и в апреле 2008 года Модрич подписал контракт с английским «Тоттенхэмом». Лондонский клуб стал мостиком к исполнению настоящей мечты, хотя и двоякой — в августе 2012 года Модрич подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом». О таком мечтают миллионы мальчишек, но хорват хотел в «Барселону», но жизнь всегда решает иначе...

Почему столь подробен рассказ о детстве и юности Модрича? Да просто потому, что именно там кроется разгадка нынешней сенсации: почему Модрич прервал гегемонию Криштиану и Месси.

Модрич Лука Модрич Фото: Global Look Press/Thomas Eisenhuth

«Есть известное изречение: «Лучшие вещи в жизни никогда не достаются легко». Это мое кредо. Моя жизнь состоит из борьбы и тяжелой работы. Без этого никаких достижений бы не было», — приводит слова Модрича France Football.

Минувшая церемония стала катализатором страшных споров. Почему Модрич и почему не Гризманн или Мбаппе, ведь они привели свою сборную к золотым медалям мундиаля? Но, пожалуй, хорошим аргументом в этих дискуссиях будет напоминание о том, что футбол — это не только красивые голы и красивые комбинации. Футбол — это еще тяжелый труд, день за днем. Труд футболистов, которых ценят и любят лишь те, кто действительно понимает суть игры, а ее суть — это командные действия, основа которых держится на таких игроках, как Модрич.

«Я считаю себя обычным человеком и веду себя соответствующим образом. Думаю, люди придерживаются такого же мнения обо мне. Рад, что кто-то обычный может выиграть «Золотой мяч», — подытожил полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала».