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Модрич признан лучшим игроком сезона-2017/18 по версии УЕФА

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в Монако в рамках жеребьевки Лиги чемпионов.

Модрич в составе «Реала» в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании. Вместе со сборной Хорватии полузащитник дошел до финала чемпионата мира по футболу – 2018, где команда уступила французам. Сам футболист был признан лучшим игроком мирового первенства.

Также на звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА претендовали Криштиану Роналду, летом перешедший из «Реала» в «Ювентус», и форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19. Россию в турнире представляют два клуба — московские «Локомотив» и ЦСКА.

«Железнодорожники» на групповом этапе сыграют с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция). «Армейцы» встретятся с «Реалом» (Испания), «Ромой» (Италия) и «Викторией» (Чехия).

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