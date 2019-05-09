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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Аякса» на 96-й минуте и вышел в финал ЛЧ

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Фото: REUTERS/Matthew Childs
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Футболисты английского «Тоттенхэма» обыграли голландский «Аякс» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

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Встреча в Амстердаме завершилась со счетом 3:2. При этом «Тоттенхэм» уступал со счетом 0:2 после первого тайма.

В составе «Аякса» голы забили Маттейс де Лигт и Хаким Зиеш. У «Тоттенхэма» хет-трик оформил Лукас Моура, который забил победный гол на 96-й минуте встречи.

Первый матч в Лондоне выиграл «Аякс» — 1:0. Таким образом, «Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, передает «Газета.ру».

1 июня в Мадриде лондонцы сыграют с английским «Ливерпулем», который накануне отыграл три гола у «Барселоны».

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун ранее заявил, что победу в Лиге чемпионов одержит «Ливерпуль».

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