«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Проигравшая английскому клубу «Ливерпуль» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов испанская «Барселона» поздравила противников с победой.
«Поздравляем», — оставила пресс-служба «Барселоны» комментарий на странице английского клуба Twitter.
Матч, состоявшийся в Ливерпуле 7 мая, завершился со счетом 4:0. При этом первая игра в Барселоне закончилась победой испанской команды — 3:0.
В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» (Нидерланды) и «Тоттенхэм» (Англия). Первый матч завершился гостевой победой голландцев со счетом 1:0.