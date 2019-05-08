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«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Проигравшая английскому клубу «Ливерпуль» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов испанская «Барселона» поздравила противников с победой.

«Поздравляем», — оставила пресс-служба «Барселоны» комментарий на странице английского клуба Twitter.

Матч, состоявшийся в Ливерпуле 7 мая, завершился со счетом 4:0. При этом первая игра в Барселоне закончилась победой испанской команды — 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» (Нидерланды) и «Тоттенхэм» (Англия). Первый матч завершился гостевой победой голландцев со счетом 1:0.

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