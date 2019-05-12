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В Сети посмеялись над играющей в футбол Терезой Мэй

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Фото: twitter.com/Theresa May
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Пользователи Twitter высмеяли играющую в футбол премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Вечером 11 мая она в своем микроблоге опубликовала видеозапись, на которой пинает мяч с детьми.

«Это историческая неделя для английского футбола, когда «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» вдохновляют детей, взрослых, премьер-министров», — подписала Мэй свою запись. Так она прокомментировала выход первых двух команд в финал Лиги чемпионов, а двух других — Лиги Европы.

Пользователи Twitter отреагировали на ее пост. Некоторые пользователи написали, что футболист из Мэй лучше, чем премьер-министр, другие же удивились ее способности так часто попадать в неловкие ситуации.

Финалисты Лиги Европы определились 9 мая. «Арсенал» по сумме двух встреч прошел испанскую «Валенсию» (3:1, 4:2), а «Челси» оказался сильнее немецкого «Айнтрахта», вырвав победу в серии пенальти (1:1, 1:1 — 4:3)

7 мая «Ливерпуль» разгромил испанскую «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 4:0. При этом первая игра в Барселоне закончилась победой испанской команды — 3:0.

28 августа 2018 года Мэй станцевала с учениками одной из школ Кейптауна. Пользователи назвали этот танец ужасным.

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