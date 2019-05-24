Тереза Мэй расплакалась во время объявления об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем уходе в отставку с 7 июня. Во время своей речи политик не смогла сдержать эмоций, расплакалась и ушла с трибуны.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй, после чего развернулась и направилась к зданию резиденции премьер-министра.

Во время своей речи она отметила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии. Это означает, что Мэй автоматически покинет и пост премьер-министра страны.

Политик добавила, что больше всего жалеет, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме.

«Я сделала все от меня зависящее, чтобы убедить депутатов поддержать эту сделку (по Brexit. — Ред.)… К сожалению, я не преуспела», — сказала она.

Процесс выбора нового лидера консерваторов официально начнется после 7 июня и, как пишет «РИА Новости», может занять около шести недель. До тех пор Мэй, вероятно, будет временным исполняющим обязанности премьера. На данный момент основным кандидатом на смену ей является бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Накануне газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров сообщила, что о планах Мэй объявить об отставке уже 24 мая. При этом МИД Великобритании эту информацию опровергал.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.