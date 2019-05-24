Названы фавориты на пост премьер-министра Великобритании

Основными фаворитами на пост премьер-министра Великобритании, который станет вакантным после ухода действующего премьера Терезы Мэй, считаются министр внутренних дел Саджид Джавид и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, рассказала «Известиям» руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

Ранее 24 мая Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Она продолжит исполнять обязанности премьер-министра, пока не выберут нового лидера партии.

«Тереза Мэй останется премьер-министром до тех пор пока, не будет избран новый лидер партии и его кандидатуру она предложит королеве утвердить в качестве премьер-министра», — сказала Ананьева.

По ее словам, главными претендентами на пост премьера считаются министр внутренних дел Саджид Джавид и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Последний уже заявил, что обязательно выставит свою кандидатуру, отметила политолог.

Многоступенчатая процедура выбора лидера партии в обычных обстоятельствах длится 6-8 недель, добавила собеседник издания. В данном случае ожидается, что консерваторы сократят этот срок, однако все равно, речь идет о неделях.

Примечательно, что Тереза Мэй уходит с поста лидера партии именно 7 июня, считает политолог.

«На 7 июня она рассчитывает поставить голосование по законопроекту о выходе Британии из ЕС. Ожидается, что законопроект через парламент не пройдет», — заключила руководитель Центра британских исследований института Европы РАН.

Накануне, 23 мая, газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров сообщила, что Мэй планирует объявить о своей отставке уже 24 мая. При этом МИД Великобритании эту информацию опровергал.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.