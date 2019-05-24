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Захарова сравнила предстоящую отставку Мэй со сменой месяцев

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала логичной новость о том, что 7 июня Тереза Мэй покинет свои посты премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

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«Логично: June ends May («май заканчивается с наступлением июня» в переводе с английского)», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Слово may переводится на русский как «май», так же пишется и фамилия премьер-министра Великобритании.

Объявление о своей отставке с поста лидера консерваторов Мэй сделала в пятницу, 24 мая, на пороге своей официальной резиденции на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне. Это означает автоматические прекращение ее полномочий премьер-министра.

По словам главы британского правительства, она сделала всё, что могла, чтобы осуществить выход страны из ЕС, но не преуспела. Объявляя об отставке, политик прослезилась.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава Евросоюза. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.

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