Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй. По его словам, она была одним из наиболее антироссийских политиков туманного Альбиона.

Ранее 24 мая Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Это также означает и отставку с поста премьера, но Мэй продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока не выберут нового лидера партии.

«При ней отношения (с Россией. — Ред.) и без того сложные упали до самой низкой точки за последние десятилетия. У ее преемника появляется шанс — небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой», — написал Пушков в Twitter 24 мая.

Он отметил, что от отсутствия диалога с Россией Великобритания только проигрывает.

Объявление о своей отставке Мэй сделала на пороге резиденции премьер-министра страны на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне. По ее словам, она больше всего жалеет, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме. Во время своей речи политик не смогла сдержать эмоций, расплакалась и покинула трибуну.

Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.