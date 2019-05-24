Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отставку премьера Великобритании Терезы Мэй. По его словам, она была одним из наиболее антироссийских политиков туманного Альбиона.
Ранее 24 мая Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Это также означает и отставку с поста премьера, но Мэй продолжит исполнять обязанности главы правительства, пока не выберут нового лидера партии.
«При ней отношения (с Россией. — Ред.) и без того сложные упали до самой низкой точки за последние десятилетия. У ее преемника появляется шанс — небольшой, но шанс восстановить диалог с Москвой», — написал Пушков в Twitter 24 мая.
Он отметил, что от отсутствия диалога с Россией Великобритания только проигрывает.
Объявление о своей отставке Мэй сделала на пороге резиденции премьер-министра страны на Даунгинг-стрит, 10, в Лондоне. По ее словам, она больше всего жалеет, что не смогла довести до конца процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме. Во время своей речи политик не смогла сдержать эмоций, расплакалась и покинула трибуну.
Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.