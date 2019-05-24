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Меркель предлагала временный выход Греции из еврозоны

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с бывшим греческим премьер-министром Антонисом Самарасом в 2012 году допускала временный выход его страны из еврозоны. Он соответствующее предложение категорически отверг. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Skai.

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Как уточнил Самарас, это произошло в августе 2012-го в ходе встречи двух государственных деятелей в Берлине. По его словам, они обсуждали проблемы греческой экономики.

«Вы должны совершить путешествие очень трудное. Если ты хочешь, чтобы Греция вышла из евро, то знай, что у нас есть второй план, чтобы помочь вам на некоторое время», — процитировал экс-премьер словам немецкого канцлера.

Он пояснил, что в тот самый момент остановил Меркель, заявив, что ни в коем случае не согласится на выход Греции из еврозоны, передает «РИА Новости». Это создало бы турбулентность в экономике и на рынках, если бы он тогда рассказал кому-либо о разговоре с канцлером Германии, добавил Самарас.

Летом прошлого года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым находилась с 2010 года. По итогам 2018-го внешний долг государства составил €357,25 млрд (192,4% ВВП). Ожидается, что в текущем году этот показатель снизится на 12,8% до 179,6% ВВП, или €346,2 млрд.

Во время мирового финансового кризиса 2008 года Греция оказалась на грани дефолта, дефицит бюджета превысил ВВП в несколько раз. Международные кредиторы согласились выделить Афинам финансовую помощь, потребовав в ответ принять программу жесткой экономии. За все время государство получило более €240 млрд от Еврогруппы и еще десятки миллионов евро от Международного валютного Фонда.

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