Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что собирается уйти из политики после 2021 года. Выступая в четверг, 16 мая, на пресс-конференции, Меркель заявила, что планы, которые она озвучила еще в конце прошлого года, не изменились.

«Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было», — цитирует канцлера Германии ТАСС.

29 октября 2018 года Меркель сообщила, что не намерена на выборах 2021 года претендовать на пост главы правительства. Также она отказалась бороться за место в бундестаге и выдвигаться на другие политические посты.

В декабре прошлого года канцлер ушла с поста руководителя Христианско-демократического союза. Ангелу Меркель сменила ее сторонница Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Тогда же в Германии прошел опрос, который показал, что каждый третий немец хотел бы, чтобы Меркель оставила должность канцлера досрочно. За ее уход с поста до 2021 года высказались 38% опрошенных. Впрочем, сама Меркель заявила, что готова доработать канцлером до конца своего четвертого срока на этом посту.