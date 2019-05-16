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Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что собирается уйти из политики после 2021 года. Выступая в четверг, 16 мая, на пресс-конференции, Меркель заявила, что планы, которые она озвучила еще в конце прошлого года, не изменились.

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«Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было», — цитирует канцлера Германии ТАСС.

29 октября 2018 года Меркель сообщила, что не намерена на выборах 2021 года претендовать на пост главы правительства. Также она отказалась бороться за место в бундестаге и выдвигаться на другие политические посты.

В декабре прошлого года канцлер ушла с поста руководителя Христианско-демократического союза. Ангелу Меркель сменила ее сторонница Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Тогда же в Германии прошел опрос, который показал, что каждый третий немец хотел бы, чтобы Меркель оставила должность канцлера досрочно. За ее уход с поста до 2021 года высказались 38% опрошенных. Впрочем, сама Меркель заявила, что готова доработать канцлером до конца своего четвертого срока на этом посту.

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