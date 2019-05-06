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Западные СМИ видят Меркель будущим председателем Еврокомисии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Объединенную Европу должна возглавить сильная личность, способная на равных разговаривать с президентами России и США, и лучше всего на эту роль подходит канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом написало швейцарское издание Neu Zürcher Zeitung.

«Глава ФРГ в роли наблюдателя на стороне главы Еврокомиссии или же глава Еврокомиссии в будущем? Почему бы и нет», — отмечается в статье.

При этом кандидатуру Меркель поддерживают многие другие европейские политики, и даже сам председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Да и сама канцлер подогревает такие слухи. О возможной досрочной отставке и переходе на работу в Брюссель Меркель может объявить в начале июня.

9 марта министр иностранных дел Германии в 2017–2018 годах, социал-демократ Зигмар Габриэль заявил, что канцлер Ангела Меркель не доработает свой четвертый срок и передаст полномочия раньше.

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