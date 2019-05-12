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Преемница Меркель опровергла сообщения о досрочной отставке канцлера

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Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld
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Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла информацию о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается в досрочную отставку. Об этом она рассказала в интервью газете Welt am sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 мая.

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«Канцлер и правительство избраны на весь легислатурный период, и граждане по праву ожидают, что они серьезно относятся к обязанностям, которые проистекают из этих выборов. Таким образом, для себя я исключаю то, что буду прилагать усилия для преднамеренной смены власти», — сказала Крамп-Карренбауэр, пишет ТАСС.

По словам главы ХДС, партия намерена к осени 2020 года представить свою предвыборную программу и определить кандидата в канцлеры.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС 7 декабря 2018 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от участия в выборах главы немецкого правительства, однако заявила, что намерена доработать канцлером весь срок. Ее преемницей считается Крамп-Карренбауэр.

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