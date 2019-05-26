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В Европарламенте рассказали о рекордной явке на выборы

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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По предварительным данным, явка на выборы в Европарламент (ЕП) по 27 странам ЕС составила 51%. Это самый высокий показатель за последнее время, сообщил журналистам представитель ЕП.

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Если смотреть по отдельным странам (с учетом Великобритании), показатель составит от 49 до 52%, передает «РИА Новости».

На выборах 2014 года средняя по ЕС явка составила 42,61%.

Первые официальные данные по выборам в Европарламент начнут публиковаться в 0:00 27 мая, после того как закроются участки в Италии, пишет ТАСС.

Ранее в мае стало известно, что 28 мая ЕС проведет экстренный саммит по итогам выборов в Европарламент.

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