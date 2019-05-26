Австрийской партии предлагали «компромат» на Штрахе

Австрийская либеральная партия NEOS в 2015 году получала предложение о получении «компрометирующих» бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе материалов.

Как сообщает издание Focus, данные предложил некий адвокат из Вены, о предполагаемой причастности которого к скандалу с участием Штрахе ранее сообщили СМИ.

Отмечается, что партия отказалась от предложения получить фотографии и СМС-сообщения, якобы компрометирующие Штрахе.

Ранее австрийское издание Osterreich Zeitung разместило статью с фотографией российской телеведущей Леры Кудрявцевой, указывающую на ее якобы причастность к скандалу с Штрахе. В ответ она заявила, что намерена обратиться в суд.

Вице-канцлера Австрии подозревают в получении взятки от некой «родственницы российского олигарха» во время пребывания политика на Ибице.

Штрахе покинул свой пост после публикации видео, снятого скрытой камерой, где он обсуждает с женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к госконтрактам.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии и что встреча ни к чему не привела. После инцидента австрийский лидер Александер ван дер Беллен согласился на предложение канцлера Себастьяна Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса. 20 мая министры от АПС объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства.