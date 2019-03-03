Пассажиров самолета в Кемерово эвакуировали из-за «бомбы»

Один из пассажиров рейса Кемерово–Москва перед вылетом сообщил о минировании самолета, борт был эвакуирован.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, инцидент произошел 3 марта примерно в 08:30 по местному времени (04:30 мск) в аэропорту им. Леонова в Кемерово.

«Перед взлетом один из пассажиров рейса авиакомпании «Сибирь» крикнул, что судно заминировано», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что из самолета вывели более 120 человек.

Воздушное судно обследуют сотрудники экстренных служб.

28 февраля на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, скончалась женщина. Бортпроводники узнали о ее смерти только после посадки в аэропорту Пулково, когда другие пассажиры покинули салон.