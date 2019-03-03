Самолет выкатился за пределы ВПП в Пулково

Пассажирский самолет авиакомпании Uzbekistan Airways при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СЗФО, самолет прилетел в Санкт-Петербург из Ташкента. Инцидент произошел из-за плохих погодных условий. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Представители авиаперевозчика уточнили, что пассажиры были оперативно сняты с борта самолета и на автобусах доставлены в терминал. Самолет будет отбуксировано на место стоянки.

28 февраля на борту самолета авиакомпании «Победа», летевшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, скончалась женщина. Бортпроводники узнали о ее смерти только после посадки в аэропорту Пулково, когда другие пассажиры покинули салон.