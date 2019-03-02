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Солист «Ласкового мая» потерял сознание на борту самолета Москва–Сургут

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Фото: Instagram/razin_andrei_lm
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Солисту группы «Ласковый май» Дмитрию Тревоге стало нехорошо на борту рейса Москва–Сургут. Об этом рассказал продюсер коллектива Андрей Разин в своем Instagram 1 марта.

По его словам, через два часа после взлета Тревога потерял сознание. Капитан судна по радиосвязи спросил, есть ли среди пассажиров медицинские работники.

«Нам очень повезло, что в этом самолете летела врач реанимации Елена, которая сделала всё возможное для того, чтобы Дмитрию стало легче, и Дмитрий Тревога смог долететь спокойно до города Сургута, где была вызвана экстренная служба, которая поднялась на борт», — написал Разин.

Продюсер группы выразил благодарность экипажу и пассажирке, которая откликнулась на просьбу, и медикам. Чем именно была вызвана потеря сознания, не сообщается.

Ранее, 1 марта, стало известно о госпитализации журналистки Божены Рынски на фоне сообщений о гибели ее супруга, политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко. На следующий день родственники вдовы попросили помощи для перевозки Рынской из Испании в Россию.

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