Прямой эфир

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

0
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.

«Она сейчас в состоянии жесточайшей депрессии и временами пишет не совсем адекватные вещи. Надо решать вопрос с ее транспортировкой в Москву, она сейчас очень слаба», — рассказала родственница журналистки Нина Костикова агентству «РИА Новости» 2 марта.

Позднее на странице Рынски в Facebook появилось сообщение с текстом: «Божена не встает совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите, кто может дать санитарный самолет».

Накануне журналистка была госпитализирована в Испании на фоне сообщений о гибели ее супруга, политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко, которого нашли мертвым в его доме в королевстве 25 февраля. По некоторым данным, 64-летний Малашенко покончил с собой.

В публикациях в facebook-аккаунте Рынски сказано, что журналистка винит в смерти Малашенко его первую жену Елену Пивоварову. Женщина и ранее говорила, что бракоразводный процесс проходит очень тяжело — по ее словам, экс-супруга претендует на большую часть активов медиаменеджера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Адвокат рассказал об отсутствии брачного контракта у Малашенко
В Испании пока не получили просьбу от семьи Малашенко о передаче тела

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017