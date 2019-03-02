Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.

«Она сейчас в состоянии жесточайшей депрессии и временами пишет не совсем адекватные вещи. Надо решать вопрос с ее транспортировкой в Москву, она сейчас очень слаба», — рассказала родственница журналистки Нина Костикова агентству «РИА Новости» 2 марта.

Позднее на странице Рынски в Facebook появилось сообщение с текстом: «Божена не встает совсем. В аэропорт ее не отвезти. Помогите, кто может дать санитарный самолет».

Накануне журналистка была госпитализирована в Испании на фоне сообщений о гибели ее супруга, политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко, которого нашли мертвым в его доме в королевстве 25 февраля. По некоторым данным, 64-летний Малашенко покончил с собой.

В публикациях в facebook-аккаунте Рынски сказано, что журналистка винит в смерти Малашенко его первую жену Елену Пивоварову. Женщина и ранее говорила, что бракоразводный процесс проходит очень тяжело — по ее словам, экс-супруга претендует на большую часть активов медиаменеджера.